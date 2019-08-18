В Сызрани состоялся гастрономический фестиваль "Сызранский помидор"

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17 августа в Сызрани завершился XXIII международный фестиваль духовых оркестров "Серебряные трубы Поволжья" и в 19 раз состоялся гастрономический фестиваль "Сызранский помидор"Гости прибывали на специальной "томатной" электричке и могли посетить обзорные экскурсии.Праздник семейный, поэтому на площадках много разных конкурсов для разновозрастной аудитории: на лучший помидорный карнавальный костюм, на самый оригинальный помидорный арт-объект, конкурс-дегустация, угощения, выставка "Город мастеров", развлекательная площадка "Томати пати".Самая яркая часть праздника - шествие "По главной улице с оркестром". В завершении - выступления творческих коллективов Франции, Камеруна, Бразилии, Москвы, Саратова, Самары, Сызрани на гала-концерте фестиваля оркестров и награждение победителей., сообщает Департамент информполитики региона.А в финале - запуск в небо воздушного Синьора Помидора!