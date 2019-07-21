В Сызрани пройдут зрелищные соревнования по пожарно-спасательному спорту
21 июля 2019 12:54
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С 23 по 25 июля в Сызрани пройдет открытый чемпионат Главного управления МЧС России по Самарской области по пожарно-спасательному спорту. За главный трофей будут бороться лучшие команды пожарных отрядов региона.
В течение трех дней на двух городских стадионах спортсмены будут соревноваться в нескольких юношеских категориях, а также в двух группах среди взрослых участников.
В первый день соревнований, 23 июля, на стадионе «Кристалл», начиная с 13:30 пройдут соревнования по подъёму по штурмовой лестнице среди всех возрастных категорий.
24 июля площадкой для соревнований станет стадион «Центральный». Здесь, начиная с 9:00 стартуют соревнования по преодолению 100-метровой полосы с препятствиями. Их ненадолго прервет в 11:30 официальная церемония открытия турнира. С 14:30 спортсмены будут соревноваться в пожарной эстафете 4х100 м.
И, наконец, в воскресенье, 25 июля, в 9:00 также на «Центральном» пройдет заключительный вид программы соревнований - боевое развертывание. На 11:30 намечена церемония награждения победителей и призеров соревнований, а также официальное закрытие чемпионата по пожарно-спасательному спорту, пишет КТВ-Луч.
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Комментарии
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21 июля 2019 14:26
Если во время купания с вами произошла непредвиденная ситуация, помните, главное – не поддаваться панике. Социум
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21 июля 2019 12:54
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