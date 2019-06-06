В Самарском зоопарке появился зверь генетта

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7 июня в Самарском зоопарке (ул. Ново-Садовая, 146, ост. тр. и авт. «Постников овраг») в 10.00 продемонстрируют нового питомца - генетту.В Самарском зоопарке появился необычный зверь – генетта. Это животное относится к роду хищных млекопитающих из семейства виверровых. Внешне генетта похожа и на кошку, и на хорька. Считается, что за миллионы лет ее внешний облик практически не изменился. В дикой природе обитает в саванах и тропических лесах Африки, в Юго-Западной Европе (Испании и Франции). В древней Греции генетта использовалась в борьбе с грызунами, в некоторых странах Африки ее до сих пор содержат в домах с этой целью.Нового питомца зовут Гера, ему четыре года. Посетителям зоопарка расскажут об особенностях поведения и образе жизни этих удивительных животных.