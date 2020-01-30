В Самарском зоопарке появился золотистый мангабей

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28 января в Самарском зоопарке посетителей познакомили с новым питомцем – золотистым мангабеем.Главный зоотехник Самарского зоопарка Александр Кузовенко рассказал о биологических особенностях, характере нового питомца и необычном названии вида: «Золотистый мангобей, или мангабей довольно редкий представитель семейства мартышковых.Название «Мангабей» дали этой обезьяне в Европе, куда она была впервые привезена с острова Мадагаскара из местечка под названием Мангабе. Хотя к Мадагаскару эта обезьяна не имеет никакого отношения, потому что там не обитает. Ареал обитания золотистого мангабея находится в Центральной Африке.Считается что данный вид обезьян отличается хорошей сообразительностью, ловкостью и памятью, особенно хорошо они запоминают обидчиков». Зовут нового обитателя зоопарка Рома, ему 9 лет, он в самом рассвете сил. От своих собратьев мартышек он отличается довольно крупными размерами и ярко-желтой шерстью на груди. Среди всех государственных зоопарков России только в Самарском можно увидеть эту удивительную обезьяну, сообщает группа зоопарка в ВК.