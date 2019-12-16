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13 декабря в Самарском зоопарке отметили «Международный день обезьян».Посетителям рассказали об обезьянах нашего зоопарка. Зав. отделом «Млекопитающие» Березин Никита Александрович провел увлекательную экскурсию и познакомил гостей зоопарка с нашими питомцами – кошачьим лемуром Рокки, бурым капуцином Джеком, зеленой мартышкой Мартыном, эдиповым тамарином Фениксом, лапундером Джоном, гамадрилом Бруно, маками Семеном и Степаном и игрункой Бусинкой.«Посетители всегда с интересом наблюдают за обезьянами, у каждого животного свой характер, в нашей коллекции есть обезьяны довольно почтенного возраста, например нашему долгожителю лапундеру Джону исполнился 31 год, есть и совсем молодые - макаку Степке два года. У каждой обезьяны своя история появления в зоопарке - гамадрил Бруно в прошлом цирковой артист, а лапундер Джон был домашним питомцем. Конечно мы пополняем нашу коллекцию приобретая обезьян в других зоопарках, из последних приобретений –игрунка Бусинка.»- отметил Никита Александрович.«Ребята всегда с удовольствием участвуют в наших праздниках, им нравится конкурсы и игры. Сегодня праздничный обед для обезьян был с сюрпризом – мы предложили разложить ребятам угощение - орехи, изюм фрукты и зелень по картонным коробочкам, дети с интересом наблюдали, как обезьянки открывали коробочки, доставая угощение, ведь это очень сообразительные животные» - отметила зав. отделом НПО Киреева Алена Сергеевна.Фото Самарского зоопарка