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Новости /  Общество /  Социум  

В Самарском регионе стартовала акция «Узнай о своих долгах»

13 августа 2019 13:18
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В Самарском регионе стартовала акция Узнай о своих долгах
Акция продлится до конца года.

В торговых центрах, магазинах, организациях, на парковках, на вокзалах и в пути: судебные приставы в рамках акции «Узнай о своих долгах» рассказали гражданам о возможности самостоятельной проверки своих задолженностей.

В ходе акции «Узнай о своих долгах» судебные приставы Межрайонного отдела судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Самаре организовали дежурство в центре города на передвижном мобильном посту. Совместно с сотрудниками Госавтоинспекции судебные приставы-исполнители проверили участников дорожного движения в исторической части города на наличие задолженностей и выявили свыше десятка должников по различным категориям исполнительных производств. Сразу 6 должников погасили задолженность по штрафам ГИБДД с помощью находящегося у работников POS-терминала на общую сумму более 3 тысяч рублей.

Тольяттинские автолюбители также не остались без внимания судебных приставов. Так, в с. Зеленовка Ставропольского района судебные приставы Межрайонного отдела судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Тольятти совместно с сотрудниками ОГИБДД О МВД России по Ставропольскому району провели дежурство на стационарном посту. В ходе мероприятия проверено 20 автолюбителей, среди которых оказалось 15 должников. Имеющим задолженности гражданам вручили требования о явке на прием к судебным приставам и сделаны предупреждения о грозящей им административной ответственности в случае уклонения от выполнения законных требований судебного пристава-исполнителя по ч.1 ст. 17.14 КоАП РФ «Нарушение законодательства об исполнительном производстве».
Помимо дежурств на постах ГИБДД судебными приставами региона также были проведены встречи с работниками различных предприятий и посетителями крупных торговых центров области и сельских магазинов, в отделениях банка, в кафе, на парковках и стоянках, на Железнодорожном вокзале Самара. Всего в ходе мероприятия должностными лицами Службы выявлено 164 должника и погашено задолженностей на общую сумму свыше 520 тысяч рублей.
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