В Самарском кадетском корпусе МВД России личный состав 1 курса приведен к Торжественному обещанию кадета
11 октября 2019 13:55
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На церемонии присутствовали начальник ГУ МВД по Самарской области генерал-лейтенант полиции Александр Винников, депутат Государственной Думы от Самарской области Александр Хинштейн, главный федеральный инспектор по Самарской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Владимир Купцов, заместитель председателя Думы г.о. Самара Сергей Рязанов, начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Самарской области генерал-майор полиции Александр. Эсауленко, член Самарского областного совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск полковник милиции в отставке Вячеслав Лебедев, которые приняли непосредственное участие в торжестве.
На плацу царило праздничное настроение, ведь эта церемония является важным и ответственным событием в жизни каждого воспитанника кадетского корпуса.
В этот день слова священной клятвы произнесли 63 кадета. Для совсем юных мальчишек этот день стал волнительным и очень ответственным. Вместе с ребятами на плацу собрались и взволнованные родители. С улыбками на лице они старались запечатлеть каждый торжественный момент. Воспитанники по очереди выходили из строя и с гордостью зачитывали слова Торжественного обещания кадета.
Начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников поздравил кадетов, отметив, что Самарский кадетский корпус единственный в своем роде, так как воспитанники являются переменным составом МВД России. Александр Иванович пожелал ребятам надевшим погоны в столь юном возрасте никогда не жалеть о своем выборе, с честью и гордостью служить на благо Родины. От ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции вручил начальнику учебного заведения Игорю Главчеву подарочный сертификат на спортивный инвентарь, который будет использоваться обучающимися в новых спортивных залах корпуса.
По окончанию торжественного мероприятия для гостей была организована экскурсия по территории учебного заведения.
Для ребят, поступивших на учебу в кадетский корпус в этом году, все происходящее было впервые: первый опыт строевой подготовки, первое прохождение торжественным маршем и произнесенная с гордостью клятва «достойно учиться и с гордостью носить звание кадета», навсегда останутся в памяти кадетов и их близких, сообщает облМВД.
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