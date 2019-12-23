В Самарской областной юношеской библиотеке состоялся Новогодний переполох

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20 декабря в Самарской областной юношеской библиотеке в преддверии новогодних праздников состоялся Новогодний переполох. Мероприятие открыла лекция о самых громких книгах уходящего года и самых ожидаемых книгах года наступающего. Рассказ дополнила беседа с посетителями библиотеки о тех произведениях, которые читали они.После этого все желающие посетили творческие площадки, на которых узнали о традициях и обычаях празднования Нового года в разных странах и получили веселые предсказания из литературных произведений.Об идее мероприятия рассказала Замыцкая Дарья Владимировна, заведующая организационным отделом ГБУК «Самарская областная юношеская библиотека»: «Наступает самый красивый и яркий праздник – Новый год. Поэтому нам захотелось поделиться новогодним настроением с нашими читателями, и при этом поговорить не только о необычных праздничных традициях разных стран, но и о литературе. Такое мероприятие стало для Самарской областной юношеской библиотеки традиционным, мы проводим его уже несколько лет подряд».Скрипкина Юлия Васильевна, преподаватель Поволжского государственного колледжа: «Нам очень понравилось – достаточно много новой и увлекательной информации о традициях празднования Нового года в разных странах: Японии, Бразилии, Германии. В целом мероприятие прошло ярко, сразу появилось новогоднее настроение. Будем рады ещё раз посетить Самарскую областную юношескую библиотеку».Автор фото - Зоя Матюнина.