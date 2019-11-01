В Самарской областной научной библиотеке определили лучших этнографов и видеографов среди школьников региона

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30 октября в Самарской областной универсальной научной библиотеке подвели итоги масштабного этнокультурного проекта «Корни».В ходе мероприятия открылась выставка работ победителей конкурса «Этно-генеалогическое древо», и экспозиция изданий «Разные, но вместе».Напомним, проект осуществляется в партнерстве с Самарским археологическим обществом и муниципальными библиотеками Самарской области с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом Президентских грантов. Этнокультурный проект «Корни» представлял собой комплекс мероприятий, которые в течение года проходили в губернии: творческие конкурсы среди школьников по созданию этно-генеалогического древа, соревнование в производстве видеороликов «Мои корни». Участники записывали рецепты и секреты приготовления национальных блюд, создавая этнокулинарные книги района, которые можно будет найти в социальных сетях.«Мы получили огромное удовольствие, когда знакомились с результаты труда участников проекта. Некоторые работы дотягивают до уровня художественной литературы – немного редакторской работы и получится роман о судьбах нескольких поколений той или иной семьи, живущей в Самарской губернии. Многие этно-генеалогические исследования отличаются глубиной материала. Жюри было сложно выбрать лучших. Большинство работ являются замечательным стартом для дальнейшего исследования своей истории, своих корней», – делится впечатлениями исполнительный директор Самарского археологического общества Лилия Кулакова.У этнокультурного проекта «Корни» обширная география: г. Самара, Исаклинский, Клявлинский, Сергиевский, Похвистневский, Красноярский, Богатовский и Нефтегорский районы Самарской губернии.В ходе торжественного мероприятия состоялось награждение победителей и показ лучших видеороликов «Мои корни». Кстати, в этих конкурсах нет проигравших, потому что все участники стал исследователями, приблизились к своим корням, а каждая представленная работа – личное достижение.Помогали ребятам в исследованиях и творчестве члены их семей, родственники, а также ресурсы информационно-консультационных площадок – этнолабораторий, созданных благодаря проекту на базе муниципальных библиотек. Лучшие в области этнографы, историки, археологи читали лекции и консультировали участников как очно, так и в режиме онлайн.Результатами интерактивной работы школьников в этнолабораториях стали этногенеалогическое древа и видеоролики «Мои корни», а также виртуальные этнокулинарные книги районов, которые можно будет увидеть в социальных сетях.