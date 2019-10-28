В Самарской области временно отключат телеканалы
28 октября 2019 12:06
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Жители нескольких городов Самарской области временно не смогут смотреть свои любимые телепередачи. Дело в том, что на мультиплексах РТРС-1 и РТРС-2 будут проводиться профилактические работы.
- В понедельник, 28 октября, до 12:00 телеканалы не будут работать в Самаре, Тольятти, Жигулевске, Сызрани, Сергиевске и Большой Глушице, - сообщили в департаменте информационных технологий и связи Самарской области.
Пока по телевизорам будут транслировать видеоролики с сообщением о технической проверке, пишет "КП в Самаре".
Фото pixabay.com
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