В Самарской области снова предупреждают о плохой погоде

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По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» в период с 19.00 05 ноября до 19.00 06 ноября 2019 года в Самарской области облачно,местами небольшой дождь, ветер южный, юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.Температура воздуха ночью 1-6 °С; днем 5-10 °С.Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.Будьте внимательны и осторожны!В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонитьпо единому телефону пожарных и спасателей «101», «01»(все операторы сотовой связи)Единый телефон доверия Главного управления МЧС Россиипо Самарской области8 (846) 337-72-82Фото pixabay.com