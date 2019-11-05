В Самарской области снова предупреждают о плохой погоде
5 ноября 2019 12:55
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По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» в период с 19.00 05 ноября до 19.00 06 ноября 2019 года в Самарской области облачно,
местами небольшой дождь, ветер южный, юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью 1-6 °С; днем 5-10 °С.
Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.
Будьте внимательны и осторожны!
В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить
по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01»
(все операторы сотовой связи)
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России
по Самарской области
8 (846) 337-72-82
Фото pixabay.com
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