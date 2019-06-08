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На полигоне «Рощинский» в Самарской области сегодня проходит «Гонка Героев», легендарное спортивно-массовое мероприятие! Участники командами по 10 человек преодолеют 8-км трассу с препятствиями, разработанную для тренировок спецподразделений Армии России. Для зрителей на фан-зоне - масса конкурсов и призов!Приветствие Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова зачитал в адрес участников состязаний вице-губернатор Ю.Рожин. "Для русских непреодолимого на свете нет ничего", - эти слова прославленного полководца Суворова участники 10-км трассы взяли за девиз перед стартом! Победит сильнейшая команда!Фото: Департамент информационной политики.