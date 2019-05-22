В Самарской области пройдет Всероссийская акция «Судебные приставы — детям»

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В рамках нее работники Службы взыщут алименты, проверят бухгалтерии, привлекут к административной и уголовной ответственности, а также окажут шефскую помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Информационная акция приурочена ко Дню защиты детей.27 мая 2019 года на всей территории Российской Федерации стартует информационная акция «Судебные приставы — детям». Целью проведения акции являетсяповышение эффективности взыскания алиментных платежей и привлечение внимания общественности к нарушению прав детей.Судебные приставы Самарской области в течение недели будут усиленно отрабатывать вопросы взыскания алиментов, предоставления жилья детям - сиротам, иной деятельности,связанной с защитой прав детей, оказанием шефской помощи детским домам. Информационная акция «Судебные приставы — детям» приурочена кмеждународному Дню защиты детей и проходит единовременно во всех субъектахРоссийской Федерации России в период с 27.05.2019 по 01.06.2019.За 4 месяца 2019 года судебными приставами Самарской области было возбуждено более 3 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментных платежей на общую суммупочти 59 миллионов рублей. Окончено и прекращено с учетом остатка свыше 4 тысяч исполнительных производств на сумму более 119 миллионов рублей. Возбуждено 594 дела обадминистративных правонарушениях по ст. 5.35.1 КоАП РФ (Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) и возбуждено 282 уголовныхдела по ст. 157 УК РФ (Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).