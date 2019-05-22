В Самарской области пройдет Всероссийская акция «Судебные приставы — детям»
22 мая 2019 12:27
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В рамках нее работники Службы взыщут алименты, проверят бухгалтерии, привлекут к административной и уголовной ответственности, а также окажут шефскую помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Информационная акция приурочена ко Дню защиты детей.
27 мая 2019 года на всей территории Российской Федерации стартует информационная акция «Судебные приставы — детям». Целью проведения акции является
повышение эффективности взыскания алиментных платежей и привлечение внимания общественности к нарушению прав детей.
Судебные приставы Самарской области в течение недели будут усиленно отрабатывать вопросы взыскания алиментов, предоставления жилья детям - сиротам, иной деятельности,
связанной с защитой прав детей, оказанием шефской помощи детским домам. Информационная акция «Судебные приставы — детям» приурочена к
международному Дню защиты детей и проходит единовременно во всех субъектах
Российской Федерации России в период с 27.05.2019 по 01.06.2019.
За 4 месяца 2019 года судебными приставами Самарской области было возбуждено более 3 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментных платежей на общую сумму
почти 59 миллионов рублей. Окончено и прекращено с учетом остатка свыше 4 тысяч исполнительных производств на сумму более 119 миллионов рублей. Возбуждено 594 дела об
административных правонарушениях по ст. 5.35.1 КоАП РФ (Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) и возбуждено 282 уголовных
дела по ст. 157 УК РФ (Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).
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