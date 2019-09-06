В Самарской области почтят память жертв блокады Ленинграда

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8 сентября 2019 года в 11.00 в Самаре в парке Победы пройдет ежегодный траурный митинг в память о погибших в блокадном Ленинграде. Эта дата - день начала осады в 1941 году, когда была прервана сухопутная связь города со всей страной — официально объявлен Днем памяти жертв блокады.В Куйбышев во время Великой Отечественной войны были эвакуированы около трех тысяч жителей города на Неве. Благодаря им в Самаре создана и действует городская общественная организация «Жители блокадного Ленинграда». По ее инициативе героические события прошлого увековечены на волжских берегах: в парке 30-летия Победы летом 2016 года был открыт памятник подвигу жителей и защитников блокадного Ленинграда, здесь находится Аллея памяти блокадников. В самарской школе №175 создан музей защитников блокадного Ленинграда.В парке Победы по традиции состоится церемония возложения цветов к Вечному огню и памятнику блокадникам. В ней примут участие ветераны – блокадники, представители органов власти, воспитанники образовательных учреждений Самары.