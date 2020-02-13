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Новости /  Общество /  Социум  

В Самарской области к выходным обещают потепление

13 февраля 2020 12:57
98
В Самарской области к выходным обещают потепление
Местами синоптики прогнозируют снег.

В четверг днем, 13 февраля, в Самарской области будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха -3...-8 °C. 
В пятницу, 14 февраля, ночью небольшой снег. Температура воздуха -8...-13 °C. при прояснении до -18. Днем облачно с прояснениями. Небольшой снег. Температура воздуха -3...-8 °C. 

В субботу, 15 февраля, ночью местами небольшой снег. Температура воздуха -8...-13 °C. при прояснении до -18. Местами гололедица. Днем облачно с прояснениями. Местами также пройдет небольшой снег. Днем потеплеет до -1...-6 °C. 
По сведению Гидрометцентра России, во второй декаде февраля средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 6.5º, сообщает Приволжское УГМС.

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Комментарии


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