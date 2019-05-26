В Самаре завершились первенство регионального Управления Росгвардии по стрельбе
26 мая 2019 10:41
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В состязаниях среди сотрудников подразделения Управления Росгвардии по Самарской области по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия приняли участие пять команд.
Всего на стрелковый рубеж тактического полигона вышло около 40 человек. Это бойцы специальных подразделений и сотрудники вневедомственной охраны. В числе участников первенства оказались и представительницы прекрасного пола.
По итогам состязаний лучшими стали сотрудники СОБР «Омега», серебро у бойцов ОМОН (на транспорте), на третьей ступени пьедестала – ОМОН (г. Тольятти) Управления Росгвардии по Самарской области, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.
- Спортсмены продемонстрировали высочайший уровень владения служебным оружием, - отметил начальник физической подготовки и спорта Управления Росгвардии по Самарской области старший лейтенант Михаил Баев. - Лучшие стрелки будут защищать честь нашего Управления на Чемпионате Приволжского округа.
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