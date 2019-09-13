В Самаре впервые состоится бесплатный показ IQ-кино

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Впервые в Самаре 16 сентября в 19:00 в БЦ «Волга Плаза» (ул. Красноармейская. 1Б) состоится IQ-кино – премьерный кинопоказ для всех, кто интересуется бизнесом. Мероприятие проходит в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в новом формате: участники кинопоказа посмотрят отрывки из бизнес-хитов – «Человек, который изменил всё», «Основатель», «Дуэль братьев. История Adidas и Puma» – и обсудят истории героев вместе с опытным бизнес-тренером.В рамках такого нестандартного кинопоказа участники смогут совместить просмотр в отличной заинтересованной компании с получением предпринимательских навыков.Организаторы мероприятия приглашают к просмотру желающих в возрасте от 14 лет, ссылка на регистрацию: https://vk.cc/9LP9xu. Участие бесплатное!.