В Самаре стартует проект "Уроки акробатического рок-н-ролла"

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Самарская региональная общественная физкультурно-спортивная организация «Федерация акробатического рок-н-ролла Самарской области» уже 4 раз участвует во Всероссийском проекте «Уроки акробатического рок-н-ролла и буги-вуги в парках», сообщает Минспорта региона.Все лето для жителей города будут проходить бесплатные мастер-классы с ведущими спортсменами Самарской области по акробатическому рок-н-роллу!Научиться танцевать быстро сможет абсолютный каждый! Хорошее настроение, призы, подарки и зажигательные свинговые ритмы обеспечены!Ждем всех каждые четверг и субботу в 18:00 на 2-ой очереди Набережной р. Волги на Первомайском спуске!1 июня состоится открытие традиционного летнего проекта в Самаре «Танцуй в пврках» с участием лучших спортсменов области!В 17.00 стартует двухчасовой концерт, с показательными выступлениями, и представлением всех клубов самарской области, а так же подарки, призы и многое другое!Фото pixabay.com