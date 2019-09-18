В Самаре снова соберут Корзину доброты

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С 19 по 21 сентября в пяти магазинах «Пятёрочка» Самары пройдёт сбор продовольственной помощи в рамках акции «Корзина доброты». В этот период любой желающий может приобрести товары с длительным сроком хранения и передать их волонтёрам Фонда продовольствия «Русь». Из собранных продуктов будут сформированы наборы, которые активисты передадут людям, попавшим в тяжёлую жизненную ситуацию. Сбор помощи будет проходить в магазинах «Пятёрочка» по адресам:• Ленина, 2/32;• Юных пионеров, 146;• мкр. Крутые ключи, ул. Мира, 10;• Революционная, 133;• Гагарина, 99.Волонтёры будут собирать продукты в магазинах 19 и 20 сентября с 16:00 до 20:00, а также 21 сентября с 12:00 до 18:00.