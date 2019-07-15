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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре решают, что ещё устроить на пешеходной улице Куйбышева

15 июля 2019 12:38
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В Самаре решают, что ещё устроить на пешеходной улице Куйбышева У горожан оказалось много идей на этот счёт.
У горожан оказалось много идей на этот счёт.

В Самаре начали собирать предложения жителей по активностям на пешеходной улице Куйбышева. Опрос устроил губернатор области Дмитрий Азаров в своём инстаграме после того, как на Куйбышева провели карнавал в честь годовщины мундиаля.

— ЧМ-2018 подарил нам не только футбольный праздник, но и новый формат отдыха. Полюбившаяся многим пешеходная улица Куйбышева зарекомендовала себя в качестве отличной площадки для общегородских праздников. Поэтому давайте вместе подумаем, какое следующее мероприятие вы бы хотели там видеть? Может, уличные театры? — написал Дмитрий Азаров.

У жителей Самары оказалось много идей на этот счёт. На Куйбышева предложили провести ярмарку мастеров, карнавал цветов, фестиваль уличных оркестров, парад спортивных клубов, ночной велопробег, праздник мороженого, открытый просмотр кинофильмов, конкурс талантов, пишет 63.ру. Опрос можно пройти здесь.

— А ещё парад профессий! Чтобы каждое учебное заведение продемонстрировало свои специальности! — предложили подписчики.

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Комментарии



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