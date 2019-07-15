В Самаре решают, что ещё устроить на пешеходной улице Куйбышева
15 июля 2019 12:38
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В Самаре начали собирать предложения жителей по активностям на пешеходной улице Куйбышева. Опрос устроил губернатор области Дмитрий Азаров в своём инстаграме после того, как на Куйбышева провели карнавал в честь годовщины мундиаля.
— ЧМ-2018 подарил нам не только футбольный праздник, но и новый формат отдыха. Полюбившаяся многим пешеходная улица Куйбышева зарекомендовала себя в качестве отличной площадки для общегородских праздников. Поэтому давайте вместе подумаем, какое следующее мероприятие вы бы хотели там видеть? Может, уличные театры? — написал Дмитрий Азаров.
У жителей Самары оказалось много идей на этот счёт. На Куйбышева предложили провести ярмарку мастеров, карнавал цветов, фестиваль уличных оркестров, парад спортивных клубов, ночной велопробег, праздник мороженого, открытый просмотр кинофильмов, конкурс талантов, пишет 63.ру. Опрос можно пройти здесь.
— А ещё парад профессий! Чтобы каждое учебное заведение продемонстрировало свои специальности! — предложили подписчики.
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Комментарии
Социум
15 июля 2019 13:40
Пока остается открытым вопрос о том, какой статус поселения получит Самара — федеральный или региональный. Социум
20
15 июля 2019 12:48
Купание на этих пляжах рекомендуют ограничить. Социум
95
15 июля 2019 12:38
У горожан оказалось много идей на этот счёт. Социум
99
Здравоохранение
15 июля 2019 13:26
Также вице-премьер дала указание рассчитать потребность больниц в лекарствах не от количества коек, а от реальных пациентов. Здравоохранение
37
15 июля 2019 12:14
В ходе рабочего визита специалисты диспансера окажут консультативную, организационную и методическую помощь врачам на местах. Здравоохранение
97
14 июля 2019 12:53
К счастью, все выздоровели. Здравоохранение
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