В Самаре прошло заседание общественного совета при региональном минстрое

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В понедельник, 18 ноября прошло заседание Общественного совета при министерстве строительстве Самарской области под председательством Любови Аристовой и при участии министра строительства Самарской области. Евгений Чудаев, открывая заседание, поблагодарил общественников за активную деятельность, которая имеет важное значение для достижения эффективных результатов в работе министерства.На заседании обсуждали вопросы деятельности Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства, совместную работу института и регионального Минстроя по улучшению качества подготовки проектно-сметной документации, перспективы развития региональной системы «Цифровой двойник», работу Минстроя по завершению строительства ряда объектов и дискутировали о границах исторического поселения городского округа Самара.Заместитель министра строительства Анна Урусова рассказала о деятельности Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства. «Создание Фонда позволит урегулировать обязательства недобросовестных застройщиков и удовлетворить права обманутых дольщиков с привлечением к решению данной задачи денежных средств, предоставляемых публично-правовой компанией, в данном случае Фондом субъекта Российской Федерации», - подчеркнула Анна Урусова.Директор государственного унитарного предприятия Самарской области институт «ТеррНИИгражданпроект» Илья Бундов сообщил о совместной работе института и регионального Минстроя по улучшению качества подготовки проектно-сметной документации. «Важно, что сегодня мы определили контрольные точки качества проектно-сметной документации на таких стадиях, как «предпроектные проработки», «эскизный проект», «проектная документация», «сметная документация» и «рабочая документация», - сказал Илья Бундов.Дмитрий Крыпаев, руководитель проектного офиса департамента государственных услуг, проектной деятельности, территориального планирования и земельных ресурсов министерства строительства Самарской области представил подробную презентацию о перспективах развития системы «Цифровой двойник» региона на базе информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» и ответил на вопросы общественников, касающихся сроков и стоимости разработки системы. «Эта информация для любого застройщика будет являться незаменимым подспорьем,» - отметила острую необходимость проводимой работы Любовь Аристова.В заключительной части участники заседания развернули дискуссию по теме границ исторического поселения городского округа Самара. Иван Маринин, руководитель департамента развития строительного комплекса и контроля (надзора) в сфере строительства министерства строительства Самарской области объяснил, что работа Минстроя в этом направлении строится по двум основным направлениям: границы поселения и регламенты, сообщает пресс-служба облправительства.