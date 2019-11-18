В Самаре пройдет благотворительный забег Дедов Морозов

111

1 декабря на 2-ой очереди Набережной р. Волга пройдет социальная акция – благотворительный забег «ДедЗабег!», посвященном подготовке новогодних подарков для детей из детских домов и поддержке проекта Фонда «Больничная клоунада. Доктор ВЕРА». Забег будет проходить в новогодней тематике, в нем примут участие бегуны в костюмах Деда Мороза, артисты-клоуны, мероприятие будет красочным и зрелищным.Благотворительный фонд просвещения «Вера» организован в 2017 году и за время своей деятельности создал и реализовал более 20 благотворительных проектов, связанных с поддержкой детей, попавших в трудные жизненные ситуации, и развитием больничной клоунады.Серия благотворительных забегов – новый проект Фонда.Всех участников забега ждет стартовый пакет и подарки от партнеров.Место, дата и время проведения забега: г. Самара, Набережная р. Волга, старт от здания бассейна ЦСК ВВС, дистанция забега – 2-ая очередь Набережной р. Волга. Начало регистрации участников в 12.00. Старт забега в 13.00. Зарегистрироваться можно на сайте БФП «Вера» https://bfpvera.ru/ded-zabeg-2019/