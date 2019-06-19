В Самаре пройдет Всероссийская акция «Свеча Памяти»

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22 июня с 21.00 до 22.30 на территории третьей очереди набарежной реки Волга (Некрасовский спуск, памятник Юнгам Военно-Морского Флота) пройдет Всероссийская патриотическая акция «Свеча Памяти», приуроченная ко дню начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.Целью акции является сохранение памяти о трагических событиях и героических подвигах во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.В программе мероприятия, организованного при поддержке городского Департамента культуры и молодежной политики, проведение мемориальной акции, возложение цветов к мемориалу, а также зажжение «свечей памяти».12+Фото pixabay.com