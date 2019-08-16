В Самаре пройдет Всероссийская акция «Лучший Друг» для помощи животным

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17 августа в Самаре пройдет Всероссийская акция «Лучший Друг». Инициаторами акции выступают некоммерческий благотворительный фонд «ДаДобро!» и "Центр Поддержки Гражданских инициатив" при Самарском Региональном Совете Сторонников Партии.Мероприятие состоится в приюте для животных «Надежда» по адресу: Южное шоссе, 1, в 12.00. В ходе акции волонтеры фонда выгуляют питомцев приюта, передадут подарки (корм, лекарства, аксессуары и др.) от участников акции руководству приюта. Будет проведена фотосессия питомцев. Эти кадры станут основой фотовыставки «Лучший друг», которая пройдет в ТРК «Аврора» до конца августа. Возможно, эти фотографии помогут кому-то определиться с выбором своего будущего «Лучшего друга».