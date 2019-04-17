В Самаре проходит 14-й съезд Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области»

70

Он собрал руководителей министерств и ведомств, глав городов и муниципальных районов губернии.

Сегодня в Правительстве региона проходит 14-й съезд Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области». Он собрал руководителей министерств и ведомств, глав городов и муниципальных районов региона. Обсуждаются актуальные вопросы развития МСУ и поддержка общественных инициатив.Сегодня также был избран Председатель Ассоциации. Участники единогласно поддержали кандидатуру Главы г.о.Самара. Губернаторподчеркнул, что Елена Лапушкини обладает большим опытом работы и успешно справится с решением стоящих перед Ассоциацией задач.На Ассоциации подробно разбираются проблемы, с которыми сталкиваются органы МСУ при реализации своих полномочий. Исполнительный директор Ассоциациидоложил об основных вопросах:Взаимодействие с контрольно-надзорными органами. Периодически возникают случаи когда сроки устранения нарушений по предписаниям не являются выполнимыми (например, это касается ремонта дорог в зимний период). При этом, по словам Славецкого, Ассоциация на сегодня не обладает полномочиями для влияния на контролирующие органы.Дмитрий Азаров подчеркнул, что, даже не обладая исчерпывающими полномочиями, Ассоциация должна эффективно отстаивать интересы муниципалитетов, быть активным помощником в решении их проблем. В пример Глава региона привёл свою работу на посту Председателя Всероссийского Совета местного самоуправления.Тогда, несмотря на статус общественной организации, ВСМС удавалось эффективно решать проблемы,возникающие у муниципалитетов, во всех регионах страны.Ещё один важный вопрос, который сегодня волнует муниципалитеты - обеспечение земельными участками многодетных семей, сообщает Департамент информационной политики региона.