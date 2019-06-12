В Самаре поздравили женщину, родившую первенца в День России

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Министр здравоохранения региона Михаил Ратманов от имени Губернатора Дмитрия Азарова поздравил Викторию Лебедеву с рождением первенца.Мальчик, весом 3 кг и ростом 50 см, первым в Самаре появился на свет в главный государственный праздник - День России.Министр вручил молодой маме подарок от Дмитрия Азарова - сертификат на приобретение детских товаров. Руководитель ведомства поздравил Викторию с рождением: "Желаю вам и ребенку здоровья! Уверен, малыш станет достойным гражданином нашей великой страны", - сказал Михаил Ратманов.В преддверии профессионального праздника министр также поздравил всех сотрудников родильного дома больницы Семашко с Днем медицинского работника. "Каждый рожденный ребенок - на вес золота,- обратился министр к акушеркам и медсестрам.- Я благодарю вас за ваш труд".