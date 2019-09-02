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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре отпразднуют День города

2 сентября 2019 12:50
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В Самаре отпразднуют День города
В честь 433-летия города во всех школах Самары в течение следующей недели будет организован единый классный час.

День города в Самаре – это всегда яркий и масштабный праздник, максимально насыщенный различными событиями: выступлениями звезд, разнообразными фестивалями, приездом гостей. Традиционно главный общегородской праздник самарцы будут отмечать во вторые выходные сентября. Насыщенная программа растянется на целых три дня - 6,7 и 8 сентября. Стоит отметить, что в честь 433-летия города во всех школах Самары в течение следующей недели будет организован единый классный час.

В пятницу 6 сентября
В 18.00 череду музыкальных концертов откроет фестиваль «Самара open jazz» на территории амфитеатра у склона на площади Славы.
В концертной программе примут участие государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема (г. Москва), музыканты джазовой студии «Движение», джаз-квартет Григория Файна, а также джазовый оркестр Республики Татарстан и одна из лучших джазовых певиц России певица Мариам Мерабова, группа LRK – трио (г.Москва).

В субботу 7 сентября
С 13:00 до 17:00 на пешеходной улице Куйбышева пройдёт Фестиваль студентов Самарской области «Мы – будущее России».
Фестиваль проводится по инициативе студенческой молодежи, поддержанной Губернатором Самарской области Дмитрием Игоревичем Азаровым.
Фестиваль даст возможность студентам со всей области представить свои новые достижения и уникальные разработки (в науке, творчестве, спорте). Кроме того, абитуриенты смогут познакомиться с деятельностью образовательных учреждений региона и выбрать вектор своего будущего развития.
Участники и гости фестиваля смогут поучаствовать в квесте «Посвящение в студенты» и розыгрыше ценных призов. После подведения итогов фестиваля одновременно на трех сценах пройдут выступления музыкальных коллективов формата «уличный бэнд».
В 17.00 в сквере на площади им. В.В.Куйбышева (пересечение улиц Красноармейской и Галактионовской) пройдет торжественное открытие памятника великому композитору Дмитрию Шостаковичу. Памятник работы народного художника СССР Зураба Церетели будет установлен по инициативе Российского военно-исторического общества.
Напомним, что 5 марта 1942 года именно в Куйбышеве в исполнении оркестра Большого театра под управлением Самуила Самосуда состоялось первое исполнение легендарной Седьмой («Ленинградской») симфонии Дмитрия Шостаковича, который также был эвакуирован в Куйбышев и приехал сюда вместе с артистами Большого театра.
Вечером на площади Куйбышева будет звучать классическая музыка под открытым небом, такая традиция проведения музыкальных сlassic open air на набережной у Ладьи появилась в Самаре ещё в 2012 году. В 18.00 на площади Куйбышева начнется грандиозный фестиваль «Седьмая симфония», посвященный творчеству Дмитрия Шостаковича. В программе примут участие солисты Большого театра Ольга Селиверстова, Юлия Мазурова, Мария Лобанова, Константин Шушаков и Бехзод Давронов, также хоровые коллективы, академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии под управлением народного артиста России Михаила Щербакова. Эмоциональной кульминацией концерта станет исполнение Седьмой («Ленинградской») симфонии Дмитрия Шостаковича.

В воскресенье 8 сентября
В 12.00 пройдет торжественная церемония возложения цветов к памятнику основателю Самары – князю Григорию Засекину.
Также в полдень в Струковском саду начнется молодежный КВН-марафон «Я люблю Самару», который проводится совместно с Самарским движением КВН.
В парке будут работать интерактивные, спортивные и творческие площадки. С 13.00 до 16-00 пройдет «Турнир по скейтбордингу». В программу включены соревнования по различным дисциплинам для трёх возрастных групп. Дисциплины включают в себя состязания на лучший трюк в воздухе, на трубе и грани; jam session, игру «Game of SKATE». Звуковое сопровождение турнира будет представлено профессиональными диджеями. Участие принимают спортсмены всех возрастных категорий.
С 12-00 до 17-00 будет работать площадка «Нормы ГТО» - проведение спортивного соревнования, тестирование на сдачу норм ГТО. На площадке установлен необходимый спортивный инвентарь, опытные инструкторы тестируют молодых людей по нормам ГТО.
В Летнем театре с 13.00 начнется выступление детских творческих коллективов, с 15.00 - выступление студенческих творческих коллективов, участников и лауреатов фестивалей «Веснушка» и «Студенческая весна».
С 16.00 до 18.00 пройдет КВН-марафон. Представители школьного и студенческого КВН покажут горожанам свои лучшие номера, и поиграют в «разминку» с жителями города.
Ведущие Леонид Копичай и Илья Алексеев - абсолютные чемпионы КВН, чемпионы высшей лиги КВН в составе команды КВН «СОК».
С 11.00 до 18.00 на набережной реки Волги будут организованы концертные и интерактивные программы, посвященные Дню города Самары, с участием организаций-партнеров. Представители телеканалов, радиостанций, печатных СМИ готовят различные активности для горожан: конкурсы, викторины, концертные программы. Также на спортивных площадках набережной будет организована спартакиада детских дворовых команд.
Кульминацией празднования дня города в Самаре станет выступление «звездного десанта» на площади Куйбышева.
С 19.00 на площади Куйбышева в содружестве с радиохолдингом «Газпроммедиа Радио» состоится праздничный концерт «С днем города, Самара!/«Пять звезд Авторадио» с участием артистов самарской и российской эстрады – группы «Синяя птица», Дениса Клявера, Зары, Александра Иванова и группа «Рондо». Завершит праздничный вечер выступление Димы Билана и фейерверк.
Стоит отметить, что праздничные программы во вторые выходные сентября будут организованы и во всех районах города. Они пройдёт на традиционных площадках: около домов культуры, в скверах и парках. Также в рамках празднования Дня города во всех районах Самары пройдут торжественные открытия знаковых общественных пространств и дворовых территорий после комплексного благоустройства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».


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Комментарии



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