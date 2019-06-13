В Самаре отметили День России: ФОТО

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В Самаре 12 июня вместе со всей страной отметили День России. Центром притяжения основных дневных праздничных событий стала улица Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Впервые в Самаре состоялся самый масштабный по времени и тематике городской Квест, идея которого – познакомить граждан с историей, особенностями культуры и быта, становлением научно-технического прогресса всех 85 субъектов Российской Федерации.На территории исторического центра Самары было организовано 85 «станций» на улице, в учреждениях культуры и образования. «Станции» были обозначены воздушными шарами, а участников встречали ведущие в ярко-красных футболках, выдававшие карту Квеста, объяснявшие правила и предлагавшие тематические задания, связанные с особенностями регионов нашей страны. После прохождения каждой «станции» участники получают печать на карте Квеста. Самарцы всех возрастов охотно включились в игру.Но не только квестом порадовали горожан организаторы праздника. Музыкальные и театральные площадки расположились на всем протяжении улицы от площади Революции до Красноармейской. Перед самарцами выступали танцоры, барабанщики, певцы, артисты театра пантомимы. Были представлены танцевальные баттлы, шоу мыльных пузырей, мастер-классы, и многое другое. Как это было, смотрите в нашем фоторепортаже!Также в этот день на площади Славы состоялось торжественное открытие уникальной фотовыставки под открытым небом «Волга от истока до устья – с высоты птичьего полёта». В экспозиции – более 200 снимков, сделанных в творческом тандеме самарских фотографа Андрея Вострова и пилота Валерия Безрученко. Авиаторы, путешествующие с камерами в руках вот уже 20 лет, сделали уникальные кадры Волги в разные времена года и различные погодные условия.Помимо этого, все музеи Самары бесплатно открыли свои двери для жителей и гостей города.А вечером на площади Куйбышева состоялся праздничный концерт, посвященный Дню России «Мое время – в моей стране», в котором приняли участие самые популярные молодежные группы Самарской области, а также чемпион мира по игре на баяне Дмитрий Храмков. Главный гость программы — популярная группа «Artik & Asti». В завершение гостей ждал праздничный фейерверк.Фото: Дильдина Светлана