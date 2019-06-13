В Самаре отметили День России: ФОТО
13 июня 2019 09:00
83
В Самаре 12 июня вместе со всей страной отметили День России. Центром притяжения основных дневных праздничных событий стала улица Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Впервые в Самаре состоялся самый масштабный по времени и тематике городской Квест, идея которого – познакомить граждан с историей, особенностями культуры и быта, становлением научно-технического прогресса всех 85 субъектов Российской Федерации.
На территории исторического центра Самары было организовано 85 «станций» на улице, в учреждениях культуры и образования. «Станции» были обозначены воздушными шарами, а участников встречали ведущие в ярко-красных футболках, выдававшие карту Квеста, объяснявшие правила и предлагавшие тематические задания, связанные с особенностями регионов нашей страны. После прохождения каждой «станции» участники получают печать на карте Квеста. Самарцы всех возрастов охотно включились в игру.
Но не только квестом порадовали горожан организаторы праздника. Музыкальные и театральные площадки расположились на всем протяжении улицы от площади Революции до Красноармейской. Перед самарцами выступали танцоры, барабанщики, певцы, артисты театра пантомимы. Были представлены танцевальные баттлы, шоу мыльных пузырей, мастер-классы, и многое другое. Как это было, смотрите в нашем фоторепортаже!
Также в этот день на площади Славы состоялось торжественное открытие уникальной фотовыставки под открытым небом «Волга от истока до устья – с высоты птичьего полёта». В экспозиции – более 200 снимков, сделанных в творческом тандеме самарских фотографа Андрея Вострова и пилота Валерия Безрученко. Авиаторы, путешествующие с камерами в руках вот уже 20 лет, сделали уникальные кадры Волги в разные времена года и различные погодные условия.
Помимо этого, все музеи Самары бесплатно открыли свои двери для жителей и гостей города.
А вечером на площади Куйбышева состоялся праздничный концерт, посвященный Дню России «Мое время – в моей стране», в котором приняли участие самые популярные молодежные группы Самарской области, а также чемпион мира по игре на баяне Дмитрий Храмков. Главный гость программы — популярная группа «Artik & Asti». В завершение гостей ждал праздничный фейерверк.
Фото: Дильдина Светлана
Фото по теме
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
13 июня 2019 09:29
В городах и районах области прошло более 50 крупных мероприятий. Социум
14
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
82
12 июня 2019 23:42
10 победителей, набравших более число баллов, получили памятные подарки. Социум
171
Здравоохранение
12 июня 2019 11:28
Специалисты проанализировали более 2 тысяч случаев аппендицита. Здравоохранение
252
11 июня 2019 13:29
При этом те бригады, что работали в Самаре, продолжают там работать. Здравоохранение
345
10 июня 2019 18:27
Отмечается, что рядом с ними во время полёта будет находиться бригада реаниматологов и хирургов. Здравоохранение
283
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13838
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
13917
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14124
Туризм
12 июня 2019 13:04
Он стал победителем сразу в двух номинациях. Туризм
207
11 июня 2019 13:18
Приём и учёт заявлений будут осуществлять подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД РФ. Туризм
253
11 июня 2019 11:26
Меньше всего желающих пить в отпуске крепкий алкоголь. Туризм
279
Образование
11 июня 2019 15:39
Особое внимание уделяется тем проектам, у которых уже есть заинтересованные партнеры и потенциальные потребители. Образование
258
11 июня 2019 12:11
Трудоустройство людей с ментальной инвалидностью в Самарской области – не миф, но реальность! Образование
186
10 июня 2019 16:35
Звуковые импульсы улавливают с помощью уникальной установки. Образование
303
Культура
11 июня 2019 17:36
От Самарской области в академии приняли участие 47 юных музыкантов. Культура
231
11 июня 2019 12:16
Мероприятие прошло в рамках проекта "Культурное сердце России". Культура
255
10 июня 2019 20:48
Андрей Киряков сыграл на балалайках Show must go on. Культура
367
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14641
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14223
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
877
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1368
Видео
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
294
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
273
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
370
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
358
3 июня 2019 10:24
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна. Социум
302
26 мая 2019 12:38
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
426
Фоторепортажи
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
82
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
509
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
540
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
302
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
602
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
529
Мероприятия