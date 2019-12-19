В Самаре открылась первая Фабрика офисных процессов

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Теперь специалисты крупных и средних предприятий, организаций смогут получить практические знания, сообщает Департамент информационной политики.Уже сегодня на 65 крупных предприятиях региона, которые включены в нацпроект, производительность увеличилась на 30%. "Это не только приносит коммерческую прибыль, но, прежде всего, отражается на росте зарплат работников",- подчеркнул председатель правительства Самарской области. В Самарской области в рамках нацпроекта уже прошли обучение почти 3 тысячи специалистов. Увеличивается и число предприятий-участников. На первой Фабрике офисных процессов уже состоялось 3 тренинга. Сегодня ещё 13 специалистов повысят свой профессионализм.