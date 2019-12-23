В Самаре отдадут дань памяти воинам-самарцам, погибшим в Афганистане

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В среду, 25 декабря в 11:00 на площади Памяти города Самара (ул. Мичурина / ул. Осипенко) состоится церемония возложения венков и цветов, посвященная Дню памяти о воинах-самарцах, погибших в Афганистане. На мероприятие будут приглашены участники боевых действий, члены семей погибших воинов, представители органов власти, общественных организаций, воспитанники учебных заведений.25 декабря 2019 года исполняется 40 лет со дня ввода 40-й армии советских войск в Афганистан. С этого дня началась Афганская война, которая продлилась целых 10 лет.Все желающие приглашаются принять участие в памятном мероприятии, и почтить память погибших защитников Отечества. Вход свободный.