В Самаре официально открылись елочные базары
18 декабря 2019 13:47
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Сегодня, 18 декабря в Самаре официально начинают работать елочные базары. Заниматься этими рынками будет муниципальное предприятие «Ярмарки Самары». Об этом стало известно вчера, 17 декабря на заседании комиссии администрации города по определению городского оператора на территории Самары. Всего в городе будет организовано 86 точек по продаже елок, пишет ПроГородСамара.
Кстати, на этой неделе самарцы массово жаловались в социальных сетях на несанкционированные елочные базары. Официальная продажа новогодних деревьев должна была начаться только 18 декабря, но уже с 15 декабря в городе активно торговали хвойными красавицами.
Сейчас главный атрибут нового года можно купить за довольно небольшие деньги — 350 рублей любая елка на ваш вкус. За 400 рублей новогоднюю красавицу можно приобрести с доставкой на дом, но к сожалению, выбрать в таком случае уже не получиться.
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