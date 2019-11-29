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В 2019 году специальный проект Санкт-Петербургского международного культурного форума Открытый лекторий «Культура 2.0» впервые вышел за пределы Санкт-Петербурга, запустив программу региональных мероприятий. «Культура 2.0» уже провела дискуссии и мастер-классы в Екатеринбурге, Калининграде, Ульяновске и Ярославле. На этой неделе состоятся две встречи в Мурманске, а последним регионом в этом году станет Самарская область: 5 и 6 декабря в Самаре обсудят музейные программы для пожилых людей и поддержку культурных институций.Одно из приоритетных направлений деятельности Министерства культуры Самарской области в 2019 году – поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций и социально-значимых проектов. Также в Самарской области реализуется Национальный проект «Культура», целью которого является увеличение числа граждан, вовлеченных в культуру, путем создания современной инфраструктуры культуры и широкой поддержки культурных инициатив. Именно поэтому основными направлениями для обсуждения в Самаре были выбраны поддержка культурных организаций и программ, а также работа с пожилыми людьми.5 декабря состоится дискуссия «Музейные программы для людей «серебряного возраста». Эксперты обсудят такие вопросы, как сотрудничество музеев с социально активными пенсионерами, приобщение пожилых людей к культурной жизни, организация совместной работы музейных специалистов и работников учреждений социальной защиты.6 декабря участники дискуссии «Как найти поддержку культурным институциям?» будут выбирать между краудфандингом и эндаументом, спонсорством и меценатством, а также рассмотрят преимущества и недостатки различных вариантов фандрайзинга.Мероприятия «Культуры 2.0» бесплатны, требуется регистрация.Место проведения: Конференц-зал Самарской областной универсальной научной библиотеки, пр. Ленина, д. 14 А