В Самаре наградили представителей Росгвардии – лауреатов акции «Благородство»

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В Самаре состоялось подведение итогов областной акции «Благородство». В этом году она проводилась под девизом «Творим добро вместе!»Лауреатами акции стали сразу четверо представителей Управления Росгвардии по Самарской области, сообщает пресс-служба ведомства.Майор полиции Лили Галоян, старший лейтенант полиции Наталья Билева и младший сержант Татьяна Истаева помогли молодому человеку, получившему серьезную травму в Струковском парке. Случайно оказавшиеся свидетельницами инцидента представительницы регионального управления Росгвардии не растерялись, оказали раненому юноше первую помощь и передали медикам. За оперативное реагирование на ситуацию и оказание содействия пострадавшему руководство МУП «Парки Самары» выразило им благодарность, а общественный совет акции «Благородство» единодушно решил, что поступок очаровательных девушек достоин победы в номинации «Спасение».Старший лейтенант полиции Марат Т., служащий в одном из специальных подразделений Росгвардии, стал лауреатом в номинации «Люди в погонах». Гуляя в выходной день с семьей в парке им. Гагарина, он увидел двух женщин и маленькую девочку, которые упали в заполненный водой канал и звали на помощь. Ни секунды не раздумывая, офицер прыгнул в воду и, вместе с другим самарцем, помог пострадавшим выбраться. Награды лауреатам в этой номинации вручал начальник Управления Росгвардии по Самарской области генерал-майор полиции Александр Эсауленко.«Отыскать людей, совершивших искренние, добрые поступки, и рассказать о них жителям региона, да и всей страны – идея замечательная, - отметил генерал-майор Эсауленко. - Акция, гостями и участниками которой сегодня стали сотрудники Росгвардии, выполняет еще одну весьма и весьма серьезную миссию. Она помогает людям по-другому взглянуть на нашу службу. Благодаря акции жители региона видят, какие мужественные, скромные и немногословные парни, какие чудесные и отзывчивые девушки несут службу, охраняют покой и безопасность, готовые в любую минуту, не раздумывая, прийти на помощь. Спасибо вам за то, что делаете такое благородное дело».