В Самаре начнется распределение свободных мест в детских садах

Заявления родителям рекомендуют подать до 13 августа включительно.
Совсем скоро в областном центре начнется распределение свободных мест в дошкольных образовательных учреждениях на 2020-2021 учебный год. Старт начнется 14 августа.
Департамент образования Самары рекомендует родителям до 13 августа включительно подать заявления на портале образовательных услуг региона в разделе "Поиск заявлений". Также в ведомстве отмечают, что указанные данные необходимо тщательно проверить.
Если вдруг была допущена неточность, нужно обратиться в МФЦ. Информация об имеющихся местах в дошкольных учреждениях также указана на официальном сайте в разделе "Образовательные организации", сообщает портал СОВА
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