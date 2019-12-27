В Самаре на площади Славы открывается ледовый каток

74

28 декабря в Самаре на площади Славы начнёт работать каток. Ледовое покрытие порадует высоким качеством скольжения независимо от погодных условий и температуры воздуха. Уникальные технологические особенности подготовки льда делают каток устойчивым к возможной оттепели: заливка катка будет осуществляться ежедневно, толщина намороженного покрытия составляет порядка 30 см. На территории катка площадью 2,2 тысячи квадратных метров сможет одновременно находиться до 150 человек.Рядом с катком установлен павильон проката, где все желающие смогут взять удобные качественные коньки на необходимое время. Вся территория оформлена в праздничной зимней стилистике: нарядная красавица-ёлка в самом центре катка, мерцающие арки, эффектные декорации, выдержанные в едином стиле павильоны проката, раздевалок и точек питания.Сам каток украшает яркая световая подсветка: 110 светодиодных прожекторов, установленных по низу ограждения, 12 световых опор помогут придать процессу катания атмосферу светового шоу. Этому будет способствовать и музыкальное сопровождение.Около катка расположены две точки питания – мини-столовая и фуд-трак, где каждый прямо под открытым небом сможет согреться горячими напитками на любой вкус, приобрести свежую выпечку и не только.Уютная праздничная атмосфера позволит каждому гостю приятно провести время и получить множество ярких впечатлений!Каток будет работать всю зиму, ежедневно с 11:00 до 23:00.Вход бесплатный. На территории организована охрана.