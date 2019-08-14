В Самаре искали должников у Железнодорожного вокзала

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Судебные приставы и сотрудники Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте помогли жителям и гостям региона узнать о возможностях самостоятельного мониторинга своих задолженностей и проверить себя на их наличие. Все желающие могли подойти к стойке судебных приставов, которая находилась внутри здания Железнодорожного вокзала Самара, чтобы получить консультацию о работе Службы, познакомиться с приложением «ФССП» и «Банком данных исполнительных производств».Судебные приставы раздали 60 листовок, на которых было указано, как можно проверить себя на наличие задолженностей. Четырнадцать граждан воспользовались помощью работников Службы и проверили себя на месте. У троих оказались задолженности.Так, у гражданки А. в ходе проверки оказался долг по коммунальным платежам в размере 8 тысяч рублей. Согласно статье 112 Федерального закона «Об исполнительном производстве» за несвоевременное погашение задолженности гражданке придется оплатить ещё исполнительский сбор в размере 1 тысячи рублей. Работники Службы пояснили, что ей необходимо обратиться к судебному приставу, у которого на исполнении находится её производство, оставив женщине контакты нужного должностного лица.Проведение подобных совместных мероприятий помогает сократить количество должников в регионе, познакомить граждан с возможностями дистанционного взаимодействия со Службой судебных приставов (сервисы «Банк данных исполнительных производств» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства») и предупредить жителей области о последствиях не своевременного погашения своих задолженностей.Подобные совместные Акции проводятся ведомствами на постоянной основе.