В Самаре была замечена редкая птица

Колибри поселилась на клумбе у жилого дома.
В понедельник, 10 августа, стало известно о том, что в одном из дворов Самары была замечена самая маленькая птица. Видео в редакцию tvsamara.ru прислали очевидцы.
Судя по кадру, птичка собирает цветочный нектар. Как уверяет сам автор видеоролика, это колибри. Каким образом птица оказалась на клумбе около подъезда жилого дома - неизвестно.
Колибри — самые маленькие из всех птиц. Самый крупный вид, гигантский колибри (Patagona gigas) из южноамериканских Анд, достигает величины 22 см. А самый мелкий вид, колибри — карликовая пчелка (Mellisuga minima) с острова Куба, достигает в длину всего лишь 6 см (от кончика хвоста до кончика клюва!); это самая маленькая птица на свете, пишет ГТРК Самара.
Фото: скрин видео poiskovik763
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