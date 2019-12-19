В СамГТУ обсудили уловки кибермошенников
19 декабря 2019 10:18
70
О наиболее распространенных киберугрозах, схемах современного мошенничества и способах защиты от них говорили на конференции «Цифровая трансформация на финансовом рынке. Кибербезопасность в новой информационной среде», которая прошла в Самарском государственном техническом университете (СамГТУ). Ее участниками стали представители Банка России, члены общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области, руководство, педагоги и студенты СамГТУ.
Как отметили участники конференции, количество мошенничеств с использованием высоких технологий растет. Преступники постоянно меняют подходы и совершенствуют методы, позволяющие обманом завладеть деньгами граждан. Так, значительное распространение получило создание фишинговых онлайн-ресурсов - клонов сайтов известных интернет-магазинов - позволяющих похитить персональные данные пользователей, СМС-рассылки, содержащие вредоносные коды, открывающие доступ к банковским счетам граждан. Правоохранительные органы активно выявляют преступников, возбуждают уголовные дела, однако вернуть похищенные средства бывает сложно.
Поэтому важными направлениями борьбы с кибермошенничеством остаются профилактика преступлений и повышение уровня финансовой грамотности граждан. Как отметила управляющий Отделением по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России Марина Мясникова, киберпреступники зачастую делают ставку именно на то, что люди не знают базовых правил финансовой безопасности: что нельзя никому называть данные своей банковской карты, переходить по сомнительным ссылкам, верить письмам с заманчивыми предложениями больших скидок или внезапных выигрышей.
«Повышение уровня финансовой грамотности жителей региона - важное направление нашей работы. Только в 2019 году Отделение Самара уже провело около 200 тематических мероприятий. Это онлайн-занятия, открытые уроки и мастер-классы для детей и взрослых, проекты по развитию финансовой культуры представителей старшего поколения, профильные конференции, круглые столы и форумы, - отметила она. – Также любой желающий может самостоятельно повысить уровень своей финансовой грамотности, воспользовавшись материалами просветительского портала Банка России fincult.info».
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
19 декабря 2019 10:58
Больше всего новогодние герои могут заработать в Москве. Социум
16
19 декабря 2019 10:49
Он разместится на Волжском шоссе. Социум
30
19 декабря 2019 10:42
В рамках юбилейных мероприятий запланирован целый ряд значимых для вуза и региона событий. Социум
52
Здравоохранение
19 декабря 2019 11:05
Выезд осуществляется на основании заявления на предоставление соцуслуг. Здравоохранение
3
18 декабря 2019 22:47
Как пережить слишком теплую зиму. Здравоохранение
253
18 декабря 2019 19:16В Краснодаре будут лечить ещё одну девочку из США с пятном на лице
Как рассказали специалисты, родители юной пациентки связались с клиникой ещё в конце октябре этого года. Здравоохранение
266
Новости медицины
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
195
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14949
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14813
Туризм
18 декабря 2019 18:02
Традиционно на мероприятии будут озвучены итоги 2019 года и озвучены планы на будущий год. Туризм
274
18 декабря 2019 09:52
Она достигает 25 метров. Туризм
189
11 декабря 2019 04:33Летние и зимние туры в Тарханы
Представьте, вы сидите на скамейке в живописном парке на берегу чистого пруда, вдыхаете свежий воздух, наполненный ароматами степных просторов. Туризм
100
Образование
18 декабря 2019 14:57
Зимнюю школу проведет Самарский университет. Образование
298
17 декабря 2019 18:45
Главная задача Всероссийского форума «Педагогическая гавань» - выявление и поддержка талантливых педагогов Самарской области. Образование
322
17 декабря 2019 10:27
Речь идет о новогодних каникулах. Образование
268
Культура
18 декабря 2019 09:58
Постановки молодых театральных коллективов посмотрели более 150 тысяч человек. Культура
203
17 декабря 2019 21:06
Дети с удовольствием смотрели постановку, а мешали им только "взрослые, которые забыли отключить свои мобильные телефоны". Культура
330
17 декабря 2019 17:08
Маршрут экспедиции прошел через девять стран, включая Россию. Культура
391
Мир домашних животных
19 ноября 2019 20:22Значение ювелирных украшений с животными
В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу. Мир домашних животных
169
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15545
Мода
16 декабря 2019 08:46Обручальные кольца 2020: тенденции свадебной моды
Молодожены все реже приходят в ювелирные магазины за гладкими золотыми ободками, и все чаще предпочитают изготовление колец на заказ. Мода
55
28 ноября 2019 22:12Услуги по индивидуальному пошиву одежды
Сегодня в продаже имеется огромное количество вещей, но даже на фоне этого услуги ателье не утрачивают своей актуальности. Мода
113
22 ноября 2019 19:01Трикотаж – виды и особенности
Трикотаж – это вязанная ткань, которая изготавливается из одного либо нескольких видов нитей. Есть несколько видов трикотажной ткани, они отличаются по... Мода
233
Видео
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
421
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
341
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
911
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
698
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
635
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
1001
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
334
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
611
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
678
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
919
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2104
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2610
Мероприятия