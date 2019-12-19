В СамГТУ обсудили уловки кибермошенников

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О наиболее распространенных киберугрозах, схемах современного мошенничества и способах защиты от них говорили на конференции «Цифровая трансформация на финансовом рынке. Кибербезопасность в новой информационной среде», которая прошла в Самарском государственном техническом университете (СамГТУ). Ее участниками стали представители Банка России, члены общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области, руководство, педагоги и студенты СамГТУ.Как отметили участники конференции, количество мошенничеств с использованием высоких технологий растет. Преступники постоянно меняют подходы и совершенствуют методы, позволяющие обманом завладеть деньгами граждан. Так, значительное распространение получило создание фишинговых онлайн-ресурсов - клонов сайтов известных интернет-магазинов - позволяющих похитить персональные данные пользователей, СМС-рассылки, содержащие вредоносные коды, открывающие доступ к банковским счетам граждан. Правоохранительные органы активно выявляют преступников, возбуждают уголовные дела, однако вернуть похищенные средства бывает сложно.Поэтому важными направлениями борьбы с кибермошенничеством остаются профилактика преступлений и повышение уровня финансовой грамотности граждан. Как отметила управляющий Отделением по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России Марина Мясникова, киберпреступники зачастую делают ставку именно на то, что люди не знают базовых правил финансовой безопасности: что нельзя никому называть данные своей банковской карты, переходить по сомнительным ссылкам, верить письмам с заманчивыми предложениями больших скидок или внезапных выигрышей.«Повышение уровня финансовой грамотности жителей региона - важное направление нашей работы. Только в 2019 году Отделение Самара уже провело около 200 тематических мероприятий. Это онлайн-занятия, открытые уроки и мастер-классы для детей и взрослых, проекты по развитию финансовой культуры представителей старшего поколения, профильные конференции, круглые столы и форумы, - отметила она. – Также любой желающий может самостоятельно повысить уровень своей финансовой грамотности, воспользовавшись материалами просветительского портала Банка России fincult.info».