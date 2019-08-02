В Роскачестве призвали россиян заклеивать камеру и микрофон ноутбука
2 августа 2019 11:58
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Специалисты Роскачества рекомендовали россиянам не ограничиваться установкой антивируса и обновленного ПО на компьютере ради собственной безопасности. Чтобы защититься от киберпреступников, эксперты советуют заклеивать камеру и микрофон своего компьютера.
Для заклейки камеры лучше всего подойдет кусок изоленты. Дело в том, что при использовании непрозрачного скотча после его снятия остаются следы клея, говорится в сообщении поступившем в распоряжение «Известий».
Такая простая рекомендация существенно увеличит шансы на приватность, ведь даже если к вам подключится хакер, он вас не увидит и не услышит.
«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — рассказал руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
Именно такой принцип работы у шпионской программы Pegasus, которая атаковала мобильные ОС Android и iOS через уязвимость в старых версиях мессенджера WhatsApp.
Однако важно понимать, что одной наклейкой на камеру проблему безопасности не решить, отметил Антон Фишман. Эксперт призвал пользователей соблюдать «цифровую гигиену».
В частности, не рекомендуется скачивать программы из недостоверных источников. В то же время следует ограничивать доступ приложений к диктофону или камере.
Уязвленное приложение: почти 90% мобильных сервисов можно взломать
Вирусы способны отслеживать манипуляции с клавиатурой и делать скриншот с платежными данными
При этом, как отмечают эксперты, гаджеты шпионят за своими владельцами, даже если те убирают ненужные разрешения на доступ к камере или микрофону. Речь идет о геолокации или мониторинге аудио в фоне.
Смартфоны собирают метаданные о своих владельцах, чтобы в дальнейшем адресно рекламировать те или иные продукты.
Поэтому на время приватной беседы лучше выключить свой смартфон, заключили в Роскачестве.
Ранее в июле специалисты компании CSIS, которая специализируется на кибербезопасности, выявили новое мошенническое приложение для смартфонов на операционной системе Android.
Речь идет о приложении Updates for Samsung в магазине Google Play. В нем якобы собраны различные улучшения для смартфона от официальных разработчиков. Однако после установки пользователи попадают на сайт update.com, где размещены различные статьи об Android.
Фото pixabay.com
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