В Приамурье достроили единственный мост из России в Китай
29 ноября 2019 10:31
72
Возведение моста через Амур в китайский город Хэйхэ было начато в 2016 году.
В Благовещенске завершилось строительство моста через реку Амур — единственной переправы, которая соединяет Россию и Китай. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство Приамурья.
Губернатор Василий Орлов выступил на открытии Амурского экономического форума, где заявил, что строительство мостового перехода успешно завершилось, теперь начался процесс оформления документов.
Возведение моста через Амур в китайский город Хэйхэ было начато в 2016 году. Стыковка двух строящихся частей произошла в мае текущего года. На мосту расположилась двухполосная автодорога. Ожидается, что её пропускная способность составит 630 грузовиков, 164 автобуса, 68 легковых автомобилей и около 5,5 тысячи человек в день.
Власти региона также планируют построить канатную дорогу из РФ в КНР. Её собираются возвести в 2021–2022 году, пишет Лайф.
В Благовещенске завершилось строительство моста через реку Амур — единственной переправы, которая соединяет Россию и Китай. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство Приамурья.
Губернатор Василий Орлов выступил на открытии Амурского экономического форума, где заявил, что строительство мостового перехода успешно завершилось, теперь начался процесс оформления документов.
Возведение моста через Амур в китайский город Хэйхэ было начато в 2016 году. Стыковка двух строящихся частей произошла в мае текущего года. На мосту расположилась двухполосная автодорога. Ожидается, что её пропускная способность составит 630 грузовиков, 164 автобуса, 68 легковых автомобилей и около 5,5 тысячи человек в день.
Власти региона также планируют построить канатную дорогу из РФ в КНР. Её собираются возвести в 2021–2022 году, пишет Лайф.
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Комментарии
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29 ноября 2019 10:31В Приамурье достроили единственный мост из России в Китай
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