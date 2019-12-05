В Новокуйбышевске состоится торжественное открытие социального пункта «Добропункт»

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Мероприятие пройдет 9 декабря.



Благодаря совместным усилиям первичного отделения №13 Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Детско-молодежной общественной организации «Здоровое детство» в городе появился обновленный пункт по обмену одеждой для многодетных семей.

Пункт обмена вещами для многодетных семей существует в Новокуйбышевске еще с 2016 года. И практика показала, что он востребован. Многие семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получили возможность одеваться без денежных затрат. Таких семей было 100, часть из которых пользуются услугой пункта на постоянной основе.

Вместе с тем организация работы пункта нуждалась в усовершенствовании, в приобретении специального оборудования для соблюдения санитарно – противоэпидемический режима содержания пункта, принимаемых и передаваемых вещей, а также в ремонте помещения согласно требованиям САНПИНа.

Для решения этих проблем первичное отделение №13 приняло участие в конкурсе первичных отделений Партии, инициированного Президиумом Генерального Совета Партии, с проектом «Спешим делать добро» - цель которого привести в соответствие пункт обмена вещами. По итогам конкурса, которые были подведены в Москве в начале 2019 года, первичное отделение №13 получило финансирование на закупку необходимого оборудования. Кроме того, благодаря секретарю первичного отделения Партии Лукину Сергею Николаевичу в рамках софинансирования проекта в помещении сделан необходимый ремонт.

На открытие «Добропункта» приглашены многодетные семьи.

