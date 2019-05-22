В Москве установили бюст Иосифа Кобзона
22 мая 2019 10:34
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У главного входа в Институт театрального искусства в Москве появился памятный бюст народного артиста СССР Иосифа Кобзона.
На открытии присутствовали вдова Кобзона Нелли, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Михаил Швыдкой, а также студенты.
— Сегодня этот первый памятник, первый бюст открывается у стен института, который носит его имя. Это очень символично — он любил студентов, своих учеников. Он прекрасно понимал: всё, что он знает и умеет, он готов был передать юным музыкантам, студентам, — сказал на церемонии открытия Швыдкой.
Монумент — это подарок семьи артиста. В беседе с Лайфом Нелли Кобзон рассказала, кто автор скульптуры.
— Бюст 97-го года на самом деле. Художник Кудрявцев. Он достаточно известный, — сказала она.
После официальной части присутствующие возложили цветы к памятнику, пишет Лайф.
Напомним, Иосиф Кобзон скончался 30 августа в возрасте 80 лет. Его похоронили рядом с матерью на Востряковском кладбище в Москве.
Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов
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