В Госдуме предложили ввести «новогодний капитал» для пенсионеров
25 декабря 2019 13:10
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С необычным предложением выступил заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Он направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину обращение с инициативой создать «новогодний капитал» для пенсионеров, сообщает RT в среду 25 декабря со ссылкой на копию документа.
Депутат от ЛДПР Чернышов считает, что «новогодний капитал» должен предоставляться одиноким российским пенсионерам. Это необходимо, чтобы они могли как следует отпраздновать Новый год — купить все необходимые продукты и праздничные атрибуты, не выходя при этом за рамки своего бюджета.
Депутат уверен, что дополнительные денежные средства от государства помогут пожилым россиянам провести праздник так, как им хотелось бы.
Конкретная сумма «новогоднего капитала» не уточняется. «Эти выплаты необходимо привязать к средней сумме пенсии по регионам России», — считает депутат.
Даже если Госдума поддержит это предложение, в этом году все останется, как запланировано ранее, пишет "Газета".
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