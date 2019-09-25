В Борском районе пройдет прием судебных приставов

79

27 сентября с 10:00 до 13:00 на территории Администрации муниципального района Борский Самарской области, расположенной по адресу: Самарская область, с. Борское, ул. Октябрьская, д. 57, будет осуществляться приём граждан «Мобильной приёмной» Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области. Жители районного центра смогут обратиться с интересующими их вопросами к заместителю руководителя УФССП России по Самарской области Сергею Аркадьевичу Корсунову, а также к начальнику отдела организации исполнительного производства и начальнику отдела противодействия коррупции.Для уточнения информации граждане могут обратиться по телефону: 8 (846) 266-38-71.