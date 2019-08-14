Участник национальной сборной РФ из Самарской области отправляется на мировой чемпионат молодых профессионалов WorldSkills

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15 августа выпускник Поволжского государственного колледжа Михаил Воронцов отправляется в Москву. Из столицы в составе национальной сборной он поедет на мировой чемпионат молодых профессионалов WorldSkills, который пройдёт в Казани с 22 по 27 августа. В 2019 году в чемпионате примут участие 1300 человек из 63 стран. Они будут бороться за победу по 56 направлениям.В компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», где свое профессиональное мастерство продемонстрирует Михаил Воронцов, заявлены представители 30 государств, в том числе США, Канады, Франции, Германии, Великобритании, Японии, Китая, Марокко, Индии и Чили.Пожелать победы Михаилу и поддержать его перед ответственными состязаниями в аэропорт Курумоч приедут студенты и преподаватели ПГК, а также заместитель министра образования и науки Самарской области Ольга Лысикова.