У самарцев вырос интерес к психологам
22 ноября 2019 12:59
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В целом по стране сильнее всего в помощи психологов нуждаются жители Москвы и Санкт-Петербурга.
Эксперты Авито выяснили, в каких городах россияне чаще всего интересуются услугами психологов. Самара стала 10-й в рейтинге городов по числу запросов «психолог». Чаще всего самарчане искали специалистов для решения проблем с детьми и в семье.
Наибольший интерес у самарчан вызывают психологи широкого профиля – на них пришлось 71% от всех поисковых запросов горожан. Среди специалистов определенных направлений популярнее всего детские психологи (10%). По 7% от всех запросов касаются семейных психологов и психотерапевтов. Еще 5% пришлось на педагогов-психологов.
В целом по стране сильнее всего в помощи психологов нуждаются жители Москвы и Санкт-Петербурга: столица лидирует по абсолютному показателю числа запросов, на втором месте – город на Неве.
Интересно, что также наиболее востребованы услуги психологов в южных регионах России, а не северных, которые принято считать самыми депрессивными. Краснодар оказался на третьем месте по числу запросов на услуги психологов, за ним следует Ростов-на-Дону, где консультации этих специалистов вызывают большой интерес у жителей города. На пятом месте оказалась Казань. Реже всех к услугам психологов обращаются жители Тольятти, Ульяновска и Тюмени.
По уровню интереса к услугам психологов Самара заняла 10 место, поднявшись на 2 позиции.
Наиболее сильно интерес к консультациям у психологов вырос в Ижевске: жители города стали интересоваться их услугами на 26% чаще, чем годом ранее. Также интерес к данному виду услуг вырос в Омске (на 15%), Тюмени (на 10%) и Ульяновске (на 5%). В целом по стране интересоваться услугами психологов россияне стали на 1% активнее за год.
Однако в 19 из 23 крупнейших российских городов психологическую помощь в III квартале 2019 года искали реже, чем в аналогичном периоде 2018 года.
Стоит отметить, что по интересу к услугам педагогов-психологов лидирует также Краснодар и Ростов-на-Дону. За ними следует Уфа. А семейные психологи наиболее востребованы в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Волгограде (см. Приложение 1).
Для того чтобы оценить популярность психологических услуг, аналитический центр Авито проанализировал запросы пользователей сайта Авито в поисковой строке за III квартал 2019 года - несколько сотен тысяч.
Эксперты Авито выяснили, в каких городах россияне чаще всего интересуются услугами психологов. Самара стала 10-й в рейтинге городов по числу запросов «психолог». Чаще всего самарчане искали специалистов для решения проблем с детьми и в семье.
Наибольший интерес у самарчан вызывают психологи широкого профиля – на них пришлось 71% от всех поисковых запросов горожан. Среди специалистов определенных направлений популярнее всего детские психологи (10%). По 7% от всех запросов касаются семейных психологов и психотерапевтов. Еще 5% пришлось на педагогов-психологов.
В целом по стране сильнее всего в помощи психологов нуждаются жители Москвы и Санкт-Петербурга: столица лидирует по абсолютному показателю числа запросов, на втором месте – город на Неве.
Интересно, что также наиболее востребованы услуги психологов в южных регионах России, а не северных, которые принято считать самыми депрессивными. Краснодар оказался на третьем месте по числу запросов на услуги психологов, за ним следует Ростов-на-Дону, где консультации этих специалистов вызывают большой интерес у жителей города. На пятом месте оказалась Казань. Реже всех к услугам психологов обращаются жители Тольятти, Ульяновска и Тюмени.
По уровню интереса к услугам психологов Самара заняла 10 место, поднявшись на 2 позиции.
Наиболее сильно интерес к консультациям у психологов вырос в Ижевске: жители города стали интересоваться их услугами на 26% чаще, чем годом ранее. Также интерес к данному виду услуг вырос в Омске (на 15%), Тюмени (на 10%) и Ульяновске (на 5%). В целом по стране интересоваться услугами психологов россияне стали на 1% активнее за год.
Однако в 19 из 23 крупнейших российских городов психологическую помощь в III квартале 2019 года искали реже, чем в аналогичном периоде 2018 года.
Стоит отметить, что по интересу к услугам педагогов-психологов лидирует также Краснодар и Ростов-на-Дону. За ними следует Уфа. А семейные психологи наиболее востребованы в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Волгограде (см. Приложение 1).
Для того чтобы оценить популярность психологических услуг, аналитический центр Авито проанализировал запросы пользователей сайта Авито в поисковой строке за III квартал 2019 года - несколько сотен тысяч.
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