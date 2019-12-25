Свыше 1 тысячи человек в Самарской области проверили себя на наличие задолженности

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В один и тот же день судебные приставы по всей стране, вооружённые смартфонами с мобильным приложением «ФССП», отправились в крупные торговые центры, на вокзалы и предприятия с одной целью — проинформировать граждан о возможностях самостоятельно узнавать о неоплаченных долгах. Во Всероссийской акции приняли участие также работники Управления ФССП России по Самарской области, которые проверили граждан на наличие задолженности как на улицах и торговых площадках региона, так и на вокзалах, в почтовых отделениях, учебных заведениях и различных организациях.В этот день почти 700 граждан узнали о возможностях «Банка данных исполнительных производств» и мобильного приложения «ФССП». Судебные приставы губернии проверили на наличие задолженности 569 человек и свыше тысячи граждан сделали это самостоятельно, посетив сайт Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области. В рамках акции было выявлено 29 должников, которые частично или полностью погасили свои задолженности на общую сумму 168 тысяч рублей. Работниками Службы жителям губернии было роздано 563 памятки о работе «Банка данных исполнительных производств» и установлено на их мобильные устройства 94 приложения «ФССП».Всего за время проведения во втором полугодии 2019 года региональной акции «Узнай о своих долгах» судебными приставами области в ходе проверки граждан выявлено 617 должников. Гражданами погашена задолженность на общую сумму свыше 1,8 миллиона рублей. Роздано 2 578 памяток о работе сервиса «Банк данных исполнительных производств» и установлено 451 мобильное приложение «ФССП».Приоритетная задача мероприятия — не выявить должников, а проконсультировать жителей региона об имеющейся задолженности, дать профессиональные советы и ознакомить с сервисами, которые позволяют самостоятельно узнать о неоплаченных долгах и погасить их в режиме «online».