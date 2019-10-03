Судебные приставы вернули самарцам почти 1,5 млн рублей, которые им задолжал работодатель

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В отделе судебных приставов Кировского района г. Самары находилось сводное исполнительное производство в состав, которого входило 61 исполнительное производство о взыскании заработной платы в отношении акционерного общества на общую сумму почти 1,5 миллиона рублей.Должник-организация требования исполнительных документов не исполнял, задолженность перед работниками не погашалась. Судебные приставы-исполнители приняли меры принудительного исполнения, а именно вынесли постановление о запрете регистрационных действий в отношении транспортных средств акционерного общества. Также должностными лицами Управления вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся на банковских счетах.В результате принятых судебными приставами мер, организация погасила задолженность по заработной плате перед работниками в полном объеме. Сводное исполнительное производство окончено фактическим исполнением.