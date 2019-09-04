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Новости /  Общество /  Социум  

Судебные приставы помогли трем сиротам из Кошкинского района стать обладателями своего жилья

4 сентября 2019 10:13
113
Судебные приставы помогли трем сиротам из Кошкинского района стать обладателями своего жилья
Ранее молодые люди не получили в установленный законом срок ключи от квартир.

В отделе судебных приставов Кошкинского района Самарской области на исполнении находилось 3 исполнительных производства об обязании Администрации района предоставить бывшим воспитанникам детского дома жилье, которое отвечало бы всем санитарным и техническим требованиям. Однако вопреки действующему законодательству, молодые люди не получили в установленный законом срок ключи от квартир.

В рамках исполнительных производств судебный пристав вручил представителю Администрации требование об исполнении решения суда. Также он предупредил о последствиях неисполнения требований, содержащихся в исполнительных документах, в том числе об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, после чего с молодыми людьми заключили договор социального найма и вручили ключи от благоустроенных квартир.


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