Судебные приставы Самарской области проведут день бесплатной юридической помощи

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27 сентября в рамках Всероссийского единого дня бесплатной юридической помощи специалистами отдела правового обеспечения УФССП России по Самарской области будет оказана помощь по решению вопросов, касающихся деятельности Федеральной службы судебных приставов.Прием граждан будет осуществляться с 09.00 до 16.00 часов в городских и районных отделах судебных приставов и в Управлении ФССП России по Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Урицкого, д. 17. По мимо этого бесплатная юридическая помощь будет оказана по адресу: г. Самара, ул. 22-Партсъезда, 45, офис 604.